Денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации - Трамп

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник заявил, что денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации.



"Она будет верифицирована", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о верификации денуклеаризации Корейского полуострова.



Д.Трамп добавил, что она будет произведена и обеими сторонами Корейского полуострова, и международными наблюдателями. По его словам, денуклеаризация "будет полной".



Он также заявил, что США прекратят военные учения в районе Корейского полуострова в случае, если дальнейший переговорный процесс с КНДР будет идти должным образом.



"Мы приостановим военные учения, что сохранит нам огромную сумму денег, до тех пор, пока мы не увидим, что будущие переговоры идут не так, как должно ",- сказал Д.Трамп.



Он подчеркнул, что проведение учений - дорогостоящее мероприятие, которое в КНДР расценивают как провокацию.



В то же время он отметил, что США не планируют сокращать военный контингент в регионе.

