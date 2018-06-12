В ЕС не упомянули о продлении санкций против РФ

Во время пересмотра повестки дня Европарламента представители Европейского совета и Еврокомиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк во вторник, 12 июня.



"Интересно, что сегодня ни Совет, ни представитель Комиссии не упомянули о продлении экономических санкций против России, когда пересматривали повестку предстоящего в июне дня Европейского совета на пленарном заседании Европейского парламента", - сообщил Йозвяк.



Ранее сообщалось, что Совет ЕС планирует в конце июня рассмотреть вопрос о продлении еще на полгода антироссийских санкций.

