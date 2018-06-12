Маск заявил, что "настоящий автопилот в Tesla появится уже в августе

В августе Tesla випустит обновление для "полного" автопилота. Функции будут добавляться постепенно



Генеральный директор Tesla Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей в Twitter сообщил, что в августе компания выпустит обновление версии девять, в котором "начнут добавляться функции полного автопилота".



"На сегодняшний день ресурсы автопилота сосредоточены исключительно на безопасности. С V9 мы начнем включать функции полной автономии", - написал Маск.

