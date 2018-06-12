Глава НАБУ не считает победой принятие закона об Антикоррупционном суде

Глава НАБУ не считает победой принятие закона об Антикоррупционном суде

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что президент Петр Порошенко уже в ближайшее время подаст технический законопроект, который позволит Антикоррупционному суду полноценно заработать. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 12 июня, передает "Украинская правда".

"Давайте будем откровенны: результат, который будет воспринят и обществом и международными партнерами, это не закон об Антикоррупционном суде, не его создание, а те приговоры, которые он будет выносить. Тогда можно будет делать выводы, что этот проект действительно удался, суд заработал, результат есть", - сказал Сытник.

"Поэтому я не разделяю той эйфории, которая звучит из телеэфиров и т.д., что это - победа. Это - первый шаг, и не самый трудный, чтобы эта независимая судебная организация была запущена. Поэтому я надеюсь, что этот закон будет в ближайшее время", - отметил глава НАБУ.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем Антикоррупционном суде 7 июня.