Глава НАБУ не считает победой принятие закона об Антикоррупционном суде

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что президент Петр Порошенко уже в ближайшее время подаст технический законопроект, который позволит Антикоррупционному суду полноценно заработать. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 12 июня, передает "Украинская правда".



"Давайте будем откровенны: результат, который будет воспринят и обществом и международными партнерами, это не закон об Антикоррупционном суде, не его создание, а те приговоры, которые он будет выносить. Тогда можно будет делать выводы, что этот проект действительно удался, суд заработал, результат есть", - сказал Сытник.



"Поэтому я не разделяю той эйфории, которая звучит из телеэфиров и т.д., что это - победа. Это - первый шаг, и не самый трудный, чтобы эта независимая судебная организация была запущена. Поэтому я надеюсь, что этот закон будет в ближайшее время", - отметил глава НАБУ.



Напомним, Верховная Рада приняла президентский закон о Высшем Антикоррупционном суде 7 июня.

