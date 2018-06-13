Вышел трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине» с Клэр Фой

В сети появился первый трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине» с Клэр Фой («Корона», «Не в себе») в роли девушки-хакера Лисбет Саландер, известной массовому зрителю благодаря экранизациям книги «Девушка с татуировкой дракона».



Фильм снят по роману шведского журналиста и писателя Давида Лагеркранца и является продолжением трилогии «Миллениум» Стига Ларссона о жизни Лисбет Саландер.



В «Девушке, которая застряла в паутине» Лисбет Саландер расследует убийство ученого, известного по разработкам в области искусственного интеллекта.







