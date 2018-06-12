Украина передала в суд ООН меморандум по России

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook во вторник, 12 июня.



"Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня - день России - для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - написал он.



Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко подтвердил, что Украина уже направила соответствующий документ в суд ООН.

