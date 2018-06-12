США и Южная Корея прекращают военные учения

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, передает Bloomberg во вторник, 12 июня.



По словам Трампа, эти "военные игрища" были слишком провокационными и дорогостоящими.



Президент США также объявил о скором формальном завершении Корейской войны.



"В кровавом конфликте на Корейском полуострове погибло бесчисленное количество людей, включая десятки тысяч бравых американцев. До этих пор казалось, что это никогда не закончится, но сегодня у всех нас есть надежда на то, что это завершится скоро. Прошлое не должно определять будущее. Вчерашний конфликт не должен превратиться в войну завтрашнего дня", - заявил Трамп.

