В Deutsche Welle извинились за "гражданскую войну" в Украине

В Deutsche Welle извинились за статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван "гражданской войной". Соответствующее сообщение во вторник, 12 июня, появилось на странице англоязычной редакции DW в соцсети Twitter.



Также сообщается, что редакция исправила опубликованный 11 июня материал.



"Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание", - говорится в сообщении.



Напомним, 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle вышел материал, посвященный встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В статье военный конфликт на Донбассе был назван "гражданской войной". В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от издания исправить статью.

