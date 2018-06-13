iPhone 2018 получит USB-C вместо разъема Lightning - СМИ

Ресурс Digitimes заявляет, что будущие iPhone получат разъем USB-C вместо привычного для Apple интерфейса Lightning.



Издание сообщает, что данное решение было применено изначально в Macbook Pro 2016 года. Теперь же его хотят перенести и в смартфоны.



В случае, если слухи верны, решение Apple хорошо скажется на унификации зарядок. Однако при этом пользователи будут вынуждены переходить на новые аксессуары.



По неподтвержденной информации Apple в этом году намерена представить три новых iPhone - преемника iPhone X и его увеличенную версию Plus, а также бюджетный смартфон с экраном 6,1 дюйма.

