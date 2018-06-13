H&M открывает первый магазин в Украине

Шведский владелец сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) в августе 2018 года планирует открыть первый в Украине магазин в столичном торгово-развлекательном центре Lavina Mall.



"Мы чрезвычайно счастливы наконец открыть наш первый магазин в Украине! Это большая честь для нас – привезти стиль и сознательный шопинг в Киев и вдохновлять поклонников моды на самовыражение", - цитируется в сообщении пресс-службы генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино.



Согласно сообщению, общая площадь торговой точки составит 2,9 тыс. кв. м и, на которых разместятся коллекции модной одежды, а также товары для дома H&M Home.

