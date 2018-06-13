Военных освободили от уплаты процентов по кредитам

Военнослужащим не будут начислять штрафы и проценты по кредитам на время особого периода. Соответствующее решение принял Верховный Суд Украины, сообщает пресс-служба суда.



"На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются", - сказано в нем.



Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.



При этом особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.



Суд подчеркнул, что в Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время.

