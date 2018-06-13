Депутаты отправили Марию Гайдар в отставку

Депутаты Одесского облсовета приняли отставку Марии Гайдар. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 12 июня. Накануне сообщалось, что Гайдар решила отказаться от депутатских полномочий. Ее решение поддержали 54 парламентария.



В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим советником. В сентябре 2016-го она подала прошение о выходе из российского гражданства.



Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от Союза правых сил.

