Полиция подключится к "охоте на зайцев" в столичном транспорте

Работники Службы организации сбора и учета выручки КП “Киевпастранс” совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины будет регулярно проводить совместные рейды. Об этом заявила пресс-служба КГГА, передает УНН.



“Совместные рейды уменьшат количество ”зайцев“ и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд”, — заявил генеральный директор КП “Киевпастранс” Дмитрий Левченко.



По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, сотрудники обоих ведомств будут проверять пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действительных документов, дающих право на льготный проезд в транспорте.



Кроме того, маршруты и время проверок каждый раз будут меняться. По мнению руководителей КГГА, подобные рейды позволят охватить максимальное количество направлений и понять реальную картину с льготниками и системными нарушителями.



“Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд в наземном общественном транспорте”, — призвал гендиректор КП “Киевпастранс”.



В КГГА напомнили, что работники КП “Киевпастранс” имеют право на штрафные санкции в отношении безбилетных пассажиров. В свою очередь, сотрудники полиции проверяют подлинность документа, который дает право на льготный проезд.

