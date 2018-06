В Швеции похоронили умершего в апреле диджея Avicii

Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.



Отмечается, что траурная церемония была закрытой для посторонних.



Причины смерти музыканта до сих пор не раскрываются, однако в начале мая TMZ выяснил, что Avicii умер от обильной кровопотери в результате суицида.



Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.



Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.