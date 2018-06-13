Порошенко похвалил Трампа за саммит с Ким Чен Ыном

Президент Украины Петр Порошенко приветствует результаты встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ын.



"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге в Twitter во вторник.



Президент Украины высказал надежду, что "гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины".



Ранее в этот день президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что процесс денуклеаризации пойдет быстро. "Мы сделаем это настолько быстро, насколько это возможно технически... Я читал о страшных сказках, что этот процесс (затянется - ИФ) на 15 лет... Но я в это не верю", - сказал Д.Трамп.

