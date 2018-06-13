Россия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море

Россия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море. Об этом в "Крым.Реалии" заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, передает УНН.



"До аннексии Крыма вылов в Черном море составлял около 40, до 50 тысяч тонн, но в связи с последними событиями часть наших промысловых хозяйств остались на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промысловых запасов – доступ к ресурсам, а также хозяйств и суден, которые остались на аннексированной территории", - заявил Кравченко.



Также Кравченко сообщил, что в 2018 году в Азовском море выловили уже более 37 тысяч тонн рыбы.



"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это довольно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", - отметил он.

