Порошенко прибыл в Турцию
Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в Турцию, сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига. "Встретили Порошенко в аэропорту г.Эскишехир. Впереди насыщенная программа - от участия в церемонии открытия TANAP до двусторонних встреч с главами государств", - написал посол в микроблоге в Твиттере.
Он проиллюстрировал свой пост фотографией встречи главы государства в аэропорту.
Как сообщалось, во вторник, 12 июня, П.Порошенко посещает с рабочим визитом Турцию для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Программой визита предусмотрен также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств.
Источник: Интерфакс-Украина
12.06 16:37