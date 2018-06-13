Порошенко прибыл в Турцию

Президент Украины Петр Порошенко во вторник прибыл в Турцию, сообщил посол Украины в этой стране Андрей Сибига. "Встретили Порошенко в аэропорту г.Эскишехир. Впереди насыщенная программа - от участия в церемонии открытия TANAP до двусторонних встреч с главами государств", - написал посол в микроблоге в Твиттере.



Он проиллюстрировал свой пост фотографией встречи главы государства в аэропорту.



Как сообщалось, во вторник, 12 июня, П.Порошенко посещает с рабочим визитом Турцию для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).



Программой визита предусмотрен также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств.

