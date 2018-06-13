Волкер: к боевым действиям на востоке Украины привела интервенция РФ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер заявляет, что лично удостоверился в том, что военные действия на востоке Украины стали следствием российской интервенции.



"Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису; ко всему этому привела интервенция России", - написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.



К.Волкер также заявил, что США продолжают поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН, чтобы облегчить имплементацию минских соглашений. "Однако российские предложения о "силах защиты" ОБСЕ неудачны", - добавил спецпредставитель Госдепа США.



К.Волкер поблагодарил посольство Дании в США за предоставление площадки для дискуссии о противодействии российской агрессии на востоке Украины, и проиллюстрировал сообщение снимками с мероприятия.

