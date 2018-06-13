До конца года Украине надо выплатить $2 млрд. долгов

К концу года Украине необходимо будет выплатить около 2 миллиардов долларов внешних долгов. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. “До конца года Украине надо выплатить около 2 млрд внешних долгов, если не считать внутренние валютные облигации. Большой платеж — это по евробондам 1 сентября. Кроме того, текущие погашения кредита МВФ.

Пребывание Украины в программе МВФ будет помогать безболезненно рефинансировать эти долги”, - сказал Сологуб.



Он уточнил, что отсутствие финансирования со стороны МВФ, не означает, что Украина полностью теряет доступ к рыночному финансированию.



“В сценарии программы с МВФ доходность украинских ценных бумаг пойдет вниз, в сценарии без программы МВФ эта доходность при выпуске пойдет вверх”, - отметил Сологуб.



По его словам, пребывание Украины в программе МВФ означает также получение средств других международных партнеров и говорит о том, что Украина может иметь доступ к рынку не один раз, а один-два выпуска.



“Относительно ситуации без МВФ, то по моему мнению, объем и количество выходов на рынок будет очень ограниченным”, - уточнил специалист.



Также в Нацбанке считают, что до завершения текущей программы МВФ Украине надо получить два транша для того, чтобы обеспечить экономическую и финансовую стабильность.



"Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то кратко- и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму", - отметили в НБУ.



Отметим, на данный момент Украина получила только 8,7 миллиарда долларов из 17,5, предусмотренных программой МВФ.

