В ЛНР готовы выполнить решения "нормандской четверки" одновременно с Киевом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова выполнять решения "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) по Донбассу, но только зеркально с украинскими силовиками, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.



Встреча глав МИД Украины, России, ФРГ и Франции прошла в понедельник в Германии.



"Прежде всего, любые переговоры лучше войны. А если они приведут к деэскалации конфликта в Донбассе, то это было бы просто замечательно", — сказал Марочко.



Он подчеркнул, что Народная милиция ЛНР всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. "Если данная встреча приведет к договоренностям, которые Киев начнет выполнять, то мы всегда готовы в зеркальном порядке выполнять действия, направленные на мирное урегулирование конфликта", — отметил Марочко.

