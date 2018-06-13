Аваков предложил отказаться от "Минска-2"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе и отказаться от Минских соглашений. Об этом он написал в своем блоге в издании "Украинская правда".



Министр считает, что Минские соглашения находятся вне украинского правового поля, поэтому их не может ратифицировать Верховная рада. По его словам, МВД уже разработало "стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов".



В частности, Аваков предлагает принять два закона — об амнистии и "коллаборантах". В стратегии отмечается, что на неподконтрольной Киеву территории необходимо выбрать участок, куда отведут силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона.



Согласно плану Авакова, предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс — начать, по его мнению, следует с отдельного города или района. После этого необходимо разминировать территории и приступить к решению экологических проблем. При этом выборы на "деоккупированных" территориях должны пройти не ранее чем через три года после прекращения огня.



Ранее Аваков неоднократно заявлял, что "Минск-2" "выработал свой потенциал" и больше не отвечает повестке дня.



В России неоднократно указывали на необходимость полного соблюдения минских договоренностей. Так, Владимир Путин называл их "безальтернативной основой урегулирования кризиса".

