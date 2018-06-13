Ученые представили новый безопасный заменитель крови

Любое серьезное кровотечение становится большой проблемой для людей с редкой группой крови. Часто найти донора непросто, а времени мало, отмечает "Ридус". Впрочем, эта проблема актуальна и для обладателей распространенных групп крови. В связи с этим ученые находятся в постоянном поиске искусственных заменителей крови. Последнюю версию такого заменителя представила Медицинская школа Вашингтонского университета.



Их заменитель Erythromer сохраняет способность переносить кислород до двух суток. Это аналог кровозамещающих растворов, которые восполняют объем и не являются постоянным заменителем крови. Как только появляется подходящая донорская кровь, она переливается пациенту, а заменитель выводится.



Erythromer сделан на основе человеческого гемоглобина. Это порошок, который просто разбавляется специальным раствором (в экстренной ситуации подойдет и физраствор) непосредственно перед переливанием. Уже проведены первые испытания средства и доказана его безопасность. Что важно, средство не требует особых условий хранения (при комнатной температуре хранится примерно полгода).

