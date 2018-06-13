Ученые расшифровали геном 3000 опасных бактерий

По приблизительным оценкам специалистов, около 70% бактерий устойчивы минимум к одному популярному антибиотику. Исследователи отобрали 3000 бактерий и расшифровали их ДНК. Среди образцов были возбудители дизентерии от солдата, погибшего в Первую мировою войну, и экземпляры микроорганизмов из коллекции Александра Флеминга, сообщает The Deccan Chronicle.



Исследователи расшифровали ДНК смертоносных штаммов чумы, дизентерии и холеры, чтобы сравнить бактерии, существовавшие в прошлом, с их современными аналогами и понять механизмы появления устойчивости к антибиотикам. Среди наиболее опасных болезней, возбудители которых устойчивы к антибиотикам, можно выделить туберкулез. С ним каждый год сталкиваются более 10 миллионов человек.



Не менее опасна гонорея. Это заболевание, передающееся половым путем, тоже почти не поддается антибактериальной терапии. Авторы исследования опубликовали генетические карты микроорганизмов. Теперь ученые по всему миру могут использовать их для создания сывороток и вакцин.

