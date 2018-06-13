Опубликован закон об Антикоррупционном суде

В правительственной газете "Голос Украины" опубликован закон об Антикоррупционном суде, передает УНН.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Сформироваться Высший антикоррупционный суд должен в течение 12 месяцев со дня вступления в силу.



Напомним, 11 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об Антикоррупционном суде.



Как сообщал УНН, Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд только наберется необходимое количество судей - 35 человек.



Верховная Рада Украины 7 июня приняла президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов. Согласно законопроекту, Антикоррупционный суд будет, в частности, рассматривать дела по подозрению в коррупции чиновников. При этом дела, которые находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, не будут переданы в Антикоррупционный суд. Предусмотрено создание апелляционной палаты суда. При этом апелляционная и судебные палаты Антикоррупционного суда не могут размещаться в одном здании.

