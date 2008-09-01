"Реал" назначил нового главного тренера

Новым главным тренером мадридского "Реала" стал Хулен Лопетеги.



Об этом сообщает официальный сайт "Реала".



Лопетеги, который является главным тренером сборной Испании, возглавит мадридцев сразу после чемпионата мира. Контракт с 51-летним испанским специалистом рассчитан на три года.



Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанцы вышли в финальную часть ЧМ-2018 с первого места в отборочной группе, не потерпев ни одного поражения в десяти матчах. В мае Хулен Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. За его досрочное расторжение "Реал" заплатит 2 млн евро.



Ранее Хулен Лопетеги тренировал юношескую и молодежную сборную Испании, приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год он работал в португальском "Порту", а в сезоне-2008/09 возглавлял резервную команду "Реала".

