Трамп: Сделан большой шаг от ядерной катастрофы

Трамп: Сделан большой шаг от ядерной катастрофы

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что мир сделал "большой шаг от потенциальной ядерной катастрофы". Об этом он написал в Twitter. "Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок! Заложники возвращаются домой к своим семьями", - написал Трамп.

Также он поблагодарил Ким Чен Ына за "исторический" день.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.