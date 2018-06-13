Трамп: Сделан большой шаг от ядерной катастрофы

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что мир сделал "большой шаг от потенциальной ядерной катастрофы". Об этом он написал в Twitter. "Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок! Заложники возвращаются домой к своим семьями", - написал Трамп.

