Трамп: Сделан большой шаг от ядерной катастрофы
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил, что мир сделал "большой шаг от потенциальной ядерной катастрофы". Об этом он написал в Twitter. "Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок! Заложники возвращаются домой к своим семьями", - написал Трамп.
Также он поблагодарил Ким Чен Ына за "исторический" день.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи.
Источник: Корреспондент
11:47