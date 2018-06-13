НАБУ проводит досудебное расследование в отношении замглавы АП

Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Украины.



"Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", - сообщила пресс-служба НАБУ.



Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о заместителе главы администрации президента Алексее Филатове.

