Полиция в Киеве проводит учения, просит граждан не паниковать
Полиция г.Киева проводит учения по задержанию злоумышленников и освобождению заложника и просит граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам.
"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины", - сообщает полиция Киева на странице в соцсети Фейсбук в среду.
К учениям привлечены все профильные службы.
"Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - попросили в столичной полиции.
Источник: Интерфакс-Украина
11:59