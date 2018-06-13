Полиция в Киеве проводит учения, просит граждан не паниковать

Полиция г.Киева проводит учения по задержанию злоумышленников и освобождению заложника и просит граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам.



"Сегодня в Киеве проходят полицейские учения. По легенде, злоумышленники, ранив предпринимателя, взяли его в заложники. Правоохранители отрабатывают соответствующие оперативные планы для задержания нападавших и освобождения мужчины", - сообщает полиция Киева на странице в соцсети Фейсбук в среду.



К учениям привлечены все профильные службы.



"Просим не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - попросили в столичной полиции.

