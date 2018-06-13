Парламент Великобритании одобрил план выхода из Евросоюза

В Великобритании парламент проголосовал за правительственный план выхода страны из Европейского Союза. Об этом сообщает Deutsche Welle.



"Во вторник, 12 июня, нижняя палата британского парламента 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза. Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, но была вынуждена пойти на уступки противникам "Брексита" в рядах Консервативной партии, которую представляет", - говорится в сообщении.



В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на возможно максимальном отдалении страны от Евросоюза.



Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по "Брекситу", консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей, отмечает издание.



Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

