Кабмин принял отставку Жебривского

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. "Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.



Как сообщалось, П.Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко.



9 июня 2018 года он подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию и глава государства его принял.



Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в г.Краматорск.

