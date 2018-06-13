Гройсман поручил провести аудит АМКУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе провести аудит Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).



"В ходе часа вопросов к правительству народный депутат предложил провести аудит АМКУ нашей аудитслужбой. Я пообещал, что это будет сделано на ближайшем заседании правительства", - сказал премьер-министр в ходе заседания в среду.



"Мы получаем достаточно много жалоб и от центральных органов власти, и от органов местного самоуправления о фактах остановки или отмены, обжалования процедуры закупки, что приводит к неэффективному использованию средств", - сказал министр Кабинета министров Александр Саенко.



Как сообщалось, АМКУ констатирует постоянный рост количества жалоб на публичные закупки. В частности, в прошлом месяце число поступивших жалоб выросло на 30,5% по сравнению с маем 2017 года. Согласно законодательству, АМКУ останавливает процедуру закупки на время рассмотрения жалобы.

