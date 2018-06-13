В США могут появиться еще два штата

В ноябре в Калифорнии состоится референдум о разделении штата на три новых штата. Об этом сообщает сайт The Sacramento Bee со ссылкой на заявление калифорнийской администрации.







Отмечается, что инициатива о проведении референдума о разделении Калифорнии собрала более 400 тысяч подписей, голосование по данной инициативе пройдет 6 ноября 2018 года.



Инициатива была выдвинута и проспонсирована американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.



Инициатива предполагает разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру.



Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.



Кроме того, даже если инициатива сможет набрать большинство голосов, ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии, а также в Конгрессе США.

