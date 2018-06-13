Трамп сообщил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю

Ракетный удар США по Сирии в апреле 2017 года служил предостережением для Китая относительно того, как Вашингтон отреагирует на применение химического оружия и оружия массового уничтожения в целом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник в интервью телеканалу Fox News.



Он напомнил о том, что ракетный удар совпал по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции "Мар-а-Лаго" в штате Флорида. "Я сказал ему, что, г-н председатель, мы только что выпустили 58 ракет по определенным объектам в Сирии. Он через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень", - сказал Трамп, оговорившись, что его администрация в принципе против применения столь смертельных и опасных видов вооружений.



"Но это было сделано, потому что Сирия [президента Башара] Асада применила химические газы против детей. Нам пришлось сделать это. Если бы [44-й] президент [Барак] Обама пересек бы эту красную черту, то ситуация на Ближнем Востоке была бы несколько иной", - утверждал Трамп.



"Я сказал ему [Си Цзиньпину], что он может уйти [со встречи] или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял", - заключил Трамп.

