В качестве кассовых аппаратов разрешили использовать смартфоны

Правительство Украины запускает пилотный проект упрощенной системы использования регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов). Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 13 июня, сообщает Lb.



Правительство ожидает, что принятие данного акта позволит провести пилотный проект, во время которого будет проведено изучение эксплуатации новейших регистраторов расчетных операций (РРО), возможность их применения, принятия их в промышленную эксплуатацию.



Это будет содействовать использования РРО среди субъектов хозяйствования, которые избирают упрощенную систему налогообложения.



Кроме того, это позволит осуществлять удаленный контроль за осуществлением расчетов и оборотом товаров на предприятии.



Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что данный пилотный проект будет запущен с сентября.



"По расчетам, которые звучали на моем последнем совещании с предпринимателями, бизнес сэкономит до 2 млрд на оплатах, которые просто шли по карманах... Это же не бизнес - продавать кассовые аппараты. Это была монополия, которой занимались, чтобы всех поставить на иголку. Сейчас наша система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов, от ежемесячных платежей. И все! Этот проект можно назвать освобождением от кассоапаратного рабства предпринимателей", - заявил Гройсман.



В ходе презентации и.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что регистрация новых кассовых аппаратов будет сокращена с 5 до 1 дня, а также будет проводиться на основании одного лишь заявления. По ее словам, в качестве РРО могут быть использованы мобильные телефоны или планшеты. Кроме того, будет запущен государственный реестр производителей и поставщиков РРО.

