Сборная Испании уволила главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги уволен со своего поста. Об этом на пресс-конференции сообщил президентом Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес.



«Мы благодарны Хулену за все, что он сделал для сборной. Он помог команде попасть на чемпионат мира в Россию, но мы вынуждены его уволить», — приводит слова Рубиалеса информационный портал Marca.



Контракт 51-летнего специалист с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года.



12 июня стало известно, что Лопетеги станет новым главным тренером мадридского «Реала». По информации испанской прессы, новость спровоцировала конфликт внутри команды.



До старта чемпионата мира-2018 остался один день. Испанцы начнут мундиаль встречей с португальцами, которая пройдет 15 июня в Сочи.

