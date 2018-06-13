Турчинов призывает чиновников сдать кровь для защитников Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов накануне Всемирного дня донора призвал всех чиновников, депутатов и государственных служащих "поделиться своей кровью с защитниками Украины", сообщает пресс-служба СНБО в среду.



"Обращаюсь ко всем руководителям министерств и ведомств, народных депутатов и государственных служащих с предложением поделиться своей кровью с нашими воинами, которые ежедневно проливают свою кровь, защищая Украину", - сказал А.Турчинов.



А.Турчинов вместе с группой сотрудников аппарата СНБО Украины в Главном военном клиническом госпитале сдал кровь для раненых воинов.



Всемирный день донора отмечается 14 июня.

