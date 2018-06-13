В Facebook признались, какие данные собирают о пользователях

Руководство Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте. Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США, пишет Европейская правда в среду, 13 июня.



Так, Facebook собирает следующую информацию:



- время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);



- покупки, совершенные на сторонних сайтах;



- плагины в браузере пользователя;



- движения курсора на устройстве;



- использование камеры, встроенной в приложение Facebook;



- метаданные фотографий (включая время и место съемки);



- установленные приложения;



- названия и типы файлов на устройстве пользователя;



- идентификаторы приложений;



- количество свободного места на устройстве;



- контакты из справочника пользователя;



- журнал звонков и историю SMSс Android-устройств;



- ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;



- информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;



- уровень заряда устройства;



- настройки и разрешения на устройстве;



- информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.



В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно, не уточняется.

