Украина может кончиться. В жабо и стрингах?..

Вот почему меня майдан всегда обнадеживал? Отвечу: я всегда знал, что мне о нем, о его подлинных целях и назначении когда-то скажут правду. Ну, если хотите, одну из правд. Точно так на пятом году победы евромайдана и случилось – теперь я точно знаю, за что еще погибла «небесная сотня». А разъяснили ситуацию в специальном письме 35 депутатов Европарламента во главе с очаровательной и на всю голову европейской Ребеккой Хармс, с которой по красоте и привлекательности может серьезно тягаться разве что и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.



Ну, если уж совсем честно, то Ребекка, конечно, покрасивше. Но, во-первых, у Ребекки есть медаль «25 лет независимости Украины». Как сказано в наградном объяснении, «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений». Во-вторых, Ребекка, как и Ульяна, готова со своей стороны внести весомую лепту в то, чтобы украинцев стало меньше. А те, что останутся какое-то время жить, были настоящими европейцами и ушли в мир иной абсолютно опробовавшими все прелести нового мира. Всеми местами опробовавшими – это самое главное...



О чем это я? Ой, извините, запамятовал о главном: упомянутая Ребекка в соавторстве с еще 34 такими же европейцами и европейками написала письмо руководству Украины, в котором и огласила одну из правд о майдане-2014: «Два подряд «КиевПрайда» без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего «КиевПрайда». Вон оно, оказывается, еще за что стоял майдан и за что гибли люди. За полную свободу! Особенно за свободу тех, кто наконец-то узнает, зачем человеку задница. Это, согласитесь, цель, я бы даже сказал, целище всей жизни...



Письмо депутатов и Ребекки, конечно, обнадеживает. Но и тревожит одновременно. Потому что не все еще прикоснулись причинным местом к подлинной свободе. «Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился: в то время, как неправительственные организации регистрировали многочисленные случаи разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство», – заострили внимание евродепутаты на проблеме.



Два подряд «КиевПрайда» без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего «КиевПрайда». Вон оно, оказывается, еще за что стоял майдан и за что гибли люди. За полную свободу!

«Маршевики» в перьях как бы хотят всем громко сказать: страна, равняйся на нас, смотри и долбись, как хочется, а после – хоть трава не расти, все проблемы рассосутся. Потому что, уверены организаторы, проведение марша позволит обществу увидеть и услышать своих сограждан: геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и людей других идентичностей, а также их союзников, чтобы вместе делать Украину лучше

Националисты и правые радикалы консервативного толка пропагандируют в обществе то, что общество и само должно знать: а) свобода – это не вседозволенность; б) свобода ЛГБТ и агрессивная системная пропаганда ЛГБТ-ценностей на всех уровнях – это разные вещи; в) ЛГБТ-движение – это, конечно, свобода, но одновременно и отрицание одного из двух базовых инстинктов и человека, и нации – инстинкта продолжения рода

На главной проблеме. Не на том, что полстраны сидит без горячей воды, работы и любых маломальских социальных перспектив. Не на падении международного доверия к стране, которая может не получить кредиты и уже к концу года загнуться от дефолта. Не на прекращении войны в Донбассе, уносящей жизни мирных людей и солдат по обе стороны линии огня. Нет, это все не важно, пока нет свободы одних пришивать что-либо и где захочется, а других – отрезать взаимообразно, а потом проявлять свою любовь так, как подскажет самая бурная и не совсем традиционная фантазия, отбрасывающая и нормы морали в христианской стране, и семейные ценности, и традиции отношений между людьми, которые и позволяли украинцам выживать веками.А потом авторы письма и рекомендовали лучший способ решения проблемы: «Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на «КиевПрайде» 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье». И это правда, наверное – у меня нет оснований, чтобы не верить Ребекке. Если руководство страны возглавит волосатых или гладко выбритых мужиков в стрингах и жабо на Крещатике, то и ВВП встанет, разбухая, сам собой, и финансы придут в норму, и долги сами по себе рассосутся...Чтобы было понятнее, о чем я говорю, докладываю: на 17 июня сего, 2018-го, года намечен четвертый по счету «Марш Равенства» (так они сами пишут оба слова с заглавной буквы, подчеркивая, видимо, их важность. – Авт.). В поддержку ЛГБТ-сообщества. В рамках «КиевПрайд-2018». Если ничего не изменится, то тема марша – «Видимость» (Visibility), а главный слоган-лозунг – «Страна свободных: будь собой». То есть, другими словами, «маршевики» в перьях как бы хотят всем громко сказать: страна, равняйся на нас, смотри и долбись, как хочется, а после – хоть трава не расти, все проблемы рассосутся. Потому что, уверены организаторы, проведение марша позволит обществу увидеть и услышать своих сограждан: геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и людей других идентичностей, а также их союзников, чтобы вместе делать Украину лучше. Ага, и зарыть все канализационные разрытости, прекратить эпидемию кори и ботулизма, вернуть ушедший со снегом асфальт на дороги и немного мыслительных способностей хотя бы в голову мэру Киева Виталику Кличко, который и обязался обеспечить безопасность «Маршу Равенства»...Как сообщила как-то директор общественной организации «КиевПрайд» Руслана Панухник (а еще говорят, что в фамилии человека ничего не зашифровано), «марш» в этом году «будет насчитывать 5 тысяч участников» и «организаторы с полицией и городскими властями провели ряд встреч по мерам безопасности в этот день». То есть всю полицию Киева, усиленную приезжими стражами порядка из других регионов, опять сгонят в плотные цепи по бокам марша, и только это и покажет высокий «уровень толерантности» украинцев. Нетрадиционалов традиционно проведут там, где им захочется, все заезжие педера… извините, свободные люди Европы и мира сфоткают это все и разнесут по свету информацию о еще одной крайне «свободной» стране.А организаторы мероприятия получат свои гранты и смогут купить праздничные фаллоимитаторы и кружева с боа в любых количествах, предаваясь «свободе» на радостях, но все же, надеюсь, в укромных местах, а не прямо на улицах или в кустах (просто точно не знаю, как они там еще празднуют «успех» по добровольному изнасилованию еще одной страны).К обеспечению безопасности ЛГБТ-марша Украину призвали также Канада, США и еще 15 стран, где нетрадиционалы – уже традиция. И руководство Украины не осталось глухим к таким призывам. Когда гаранту нации и главковерху подали петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала 25 000 подписей, необходимых для обязательного просмотра документа главой государства, тот ответил: «Наша общая задача – построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине. ...Любые законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав, являются неконституционными», – мотивировал он свой ответ. Мол, государство не должно и не будет запрещать гей-пропаганду и популяризацию ЛГБТ, а также на законодательном уровне поддерживать и защищать традиционные семейные ценности, если это растревожит ЛГБТ-сообщество, за которое топит Запад. Все должна-де решать свобода. Но при этом гарант все же сообщил, что поручил проработать вопрос принятия общегосударственной стратегии защиты и популяризации традиционных семейных ценностей и института семьи в Украине. А после – проинформировать о принятых по итогам проведенной работы решениях общественность путем размещения соответствующей информации на веб-портале правительства Украины.И вот проработали, выработали и отчитываются: 17 июня 5 тысяч самых свободных украинцев-европейцев пройдут маршем в перьях. И столько же полицейских защитят их, если что. А «если что» вполне может быть, ибо не все в Украине согласны именно с такой «свободой». В соответствии с индексом «Радужная Европа», который недавно обнародовала европейская группа правозащитников «ILGA-Europe», Украина занимает лишь 36-е место в рейтинге терпимости к ЛГБТ. Из 49 стран, которые «замеряются» в этом отношении. Оценки рейтинга просты: 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) и 100% (уважение прав человека, равенство). Абсолютных показателей нет ни у кого, но худший для «свободных» Азербайджан (5%), а рядышком расположились Армения, Турция, Монако и Россия. Лучшая же Мальта (91%). В топ-10 стран с лучшим показателем отношения к правам сексуальных меньшинств попали Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция, Португалия, Дания, Испания и Швеция. У Украины 20,95%, и она, повторяю, лишь на 36-м месте, между Румынией и Литвой соответственно.Причина такого «отставания» Украины – в том, что, повторяю, не все борющиеся за выживание украинцы готовы вымирать и исчезать не только от социального геноцида, загона медицины и социальной сферы, голода, холода, нищеты и безработицы, но еще и от «чрезмерной свободы» ЛГБТ, которая тоже объективно ведет к вырождению нации. По очень простой, естественной и очень традиционной причине: мальчик и мальчик, девочка и девочка, трансвестит и трансгендер не дают потомства. «ЛГБТэшники» имеют право на свободу, кто же спорит. Но кто будет рожать детей? И может так случиться, что однополым семьям в Украине и усыновить будет некого. К таким семьям нацию уже готовят, убирая из школьных учебников слово «родители», а в медицинских картах от Ульяны Супрун наряду с мужским и женским уже предлагается пол – «иное». Но где брать детей?!И особенно над «защитой нации» резвятся, как ни странно, всевозможные патриоты и радикалы националистической ориентации. Они-то каждый год и обещают показать участникам ЛГБТ-марша, зачем им на самом деле, а не согласно новым веяниям самые разные части тела. Вот он, как пел Высоцкий, перегиб и парадокс: националисты и правые радикалы консервативного толка пропагандируют в обществе то, что общество и само должно знать: а) свобода – это не вседозволенность; б) свобода ЛГБТ и агрессивная системная пропаганда ЛГБТ-ценностей на всех уровнях – это разные вещи; в) ЛГБТ-движение – это, конечно, свобода, но одновременно и отрицание одного из двух базовых инстинктов и человека, и нации – инстинкта продолжения рода. В Украине с этим вообще беда. Социальный геноцид на пути к «европейской свободе», который под лозунгом «Украинцев должно быть меньше» и под видом «успешных реформ» неотвратимо внедряют в жизнь пани Супрун и все правительство Вовы Гройсмана, и непротивление ему деморализованной нации ведут к отрицанию второго базового инстинкта – инстинкта самосохранения.А притупятся или заглохнут инстинкты самосохранения и продолжения рода, и нация может исчезнуть. Нет, однополые ЛГБТ-семьи могут где-то набрать для усыновления деток. Например, из Африки или Ближнего Востока. Но куда тогда денется Украина? Ответ один: туда же, куда девается сегодня Европа. Вот нацики и правые и задают вопрос: а смысл? А нет его. Зато есть свобода. В жабо и стрингах. А также в констатации того, что Украина на госуровне все меньше и меньше может противостоять акциям радикалов. Неужели опять спасение придет не от здравого смысла, а через насилие? Согласитесь, это интересно было бы знать до того, как заработают биты радикалов и дубинки полицейских. Потому что не за это, кстати, стоял майдан – он стоял, а люди умирали за жизнь. Ну, если я все правильно понимаю, конечно...