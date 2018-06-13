Transparency International призывает исправить положение об апелляции в законе об АКС

Принятый в Украине закон о Высшем антикоррупционном суде предусматривает, что уже рассматриваемые в общих судах первой инстанции дела НАБУ будут завершены там же, следовательно, их апелляция будет проводиться в обход Антикоррупционного суда, что противоречит предыдущим договоренностям с международными партнерами, сообщается на сайте Международной антикоррупционной организации Transparency International (TI).



"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма значит, что именно поэтому президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отмечает исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.



Кроме того, как отмечают в TI Украина, такая норма значит, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны украинцы увидят не раньше, чем через 2-3 года, потому что по меньшей мере полгода займет создание Антикоррупционного суда, и еще 1,5-2 года в двух инстанциях будут рассматриваться сами дела, которые только туда попадут.



Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Спикер парламента А.Парубий подписал закон 9 июня. 10 июня документ поступил в администрацию президента Украины.



Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

