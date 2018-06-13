Европарламент утвердил EUR1 млрд макрофинансовой помощи Украине

В Европейском парламенте в рамках пленарной сессии прошло голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение EUR1 млрд. Европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.



Как сообщалось, Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".



Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.

