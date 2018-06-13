Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.



Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.



На проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко.



Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.



Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.

