Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике
Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.
Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.
На проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко.
Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.
Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.
Источник: Интерфакс-Украина
14:35