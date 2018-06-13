Европарламент отказывается от пластиковой посуды

В Европарламенте откажутся от использования пластиковых бутылок для воды, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используются в столовой. Об этом в среду, 13 июня, говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.



Отмечается, что взамен на территории Европарламента установили 166 питьевых фонтанов.



"Решение является заключительным этапом проекта, в рамках которого установили 166 питьевых фонтанов в зданиях Европарламента и ограничили использование пластиковых бутылок для воды на заседаниях, которые проходят менее полутора часов", - говорится в сообщении.



Президент и 14 вице-президентов Европарламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях и не использовать их во время масштабных мероприятий.



В точках общественного питания в парламенте также постепенно откажутся от использования пластиковых чашек, столовых приборов и других предметов, заменив их на те, которые можно перерабатывать.

