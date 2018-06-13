Более 500 судей пожаловались в ВСП о давлении на них

В Высший совет правосудия поступило более 500 заявлений от судей относительно вмешательства в их деятельность и давления на них. Об этом заявил сегодня председатель ВСП Игорь Бенедисюк во время VI Международного судебно-правового форума, передает корреспондент УНН.



"На сегодня есть более 500 обращений судей относительно вмешательства в их деятельность. Конечно, это не все вмешательства, которые можно назвать таким вмешательством. Там есть определенные проблемы, требующие урегулирования", - сказал он.



По словам Бенедисюка, например, по решению Совета судей вмешательством в деятельность судьи есть определенные публикации в СМИ. "Хотя мы думаем, что это нельзя таким образом констатировать", - уточнил он.



В то же время, подчеркнул председатель ВСП, большая часть решений Совета как раз констатировала наличие вмешательства в деятельность судей и давления на них.

