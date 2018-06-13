Суд пригрозил Анджелине Джоли лишением опеки над детьми

Суд округа Лос-Анджелеса постановил, что "отсутствие отношений с отцом" может негативно повлиять на общих детей Анджелины Джоли и Брэда Питта. Таким образом судья обязал Джоли предоставить возможность ее экс-супругу видеться с детьми. Об этом пишет The Daily Mail.



Известно, что Анджелина Джоли является главным опекуном детей. Однако, по решению суда, общение с матерью является столь же необходимым, как и с отцом.



По информации издания, старший сын пары Медокс уже сможет самостоятельно решать, сколько времени он хочет проводить с каждым из родителей.



Суд также обязал предоставить Брэду Питту номера телефонов всех шестерых детей, чтобы он мог с ними общаться. При этом Анджелина Джоли не должна контролировать их беседу.



В то же время, когда дети будут находиться с Питтом, Джоли сможет звонить им не более одного раза в день.

