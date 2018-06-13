Аналоговое телевидение в Украине начнут отключать в сентябре

Кабинет министров Украины пролонгировал сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей кроме Киева и Кировоградской области, где срок отключения аналогового вещания - 31 июля 2018 года.



Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.



Согласно ему, принятие этого решения позволит провести поэтапный переход от аналогового к цифровому вещанию и будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины.



Как сообщалось, в марте Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины утвердила проект Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания со стартом первого этапа в августе 2018 года.



Согласно решению Нацсовета по телевидению, первый этап выключения аналогового сигнала (в отдельной области) был перенесен с 30 марта на август 2018 года; второй этап - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала "UA: Первый", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах – запланирован на январь 2019 года. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года.

