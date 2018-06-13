Мэй высказывается за усиление санкций против России

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду в парламенте высказалась за ужесточение санкций ЕС в отношении России.



"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что Минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Т.Мэй.

