Бывший футболист "Реала" возглавил сборную Испании по футболу

Экс-футболист мадридского "Реала" Фернандо Йерро будет работать в качестве главного тренера сборной Испании по футболу во время чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба национальной команды.



На посту наставника сборной Ф.Йерро заменит Хулена Лопетеги, об отставке которого стало известно в среду.



Как сообщалось, Королевская испанская футбольная федерация приняла решение уволить Х.Лопетеги после того, накануне он подписал контракт с мадридским "Реалом".



Первый матч на ЧМ-2018 сборная Испании проведет через два дня после увольнения главного тренера - 15 июня. Соперником будет команда Португалии.

