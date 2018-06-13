Аграрный и пищевой экспорт принес Украине $6 млрд

За четыре месяца 2018 года украинский аграрный и пищевой экспорт во все страны мира составил почти $6 млрд. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба ведомства. Весомую долю в товарной структуре экспорта занимают зерновые культуры - 37%, растительные масла - 26,1% и семена масличных культур - 9%.



Внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Евросоюза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,8 миллиарда.



При этом аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на $145 млн по сравнению с 2017 г. и составил $1,9 млрд.



"На сегодня уже полностью исчерпаны основные импортные тарифные квоты ЕС на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, кукурузу, пшеницу и муку", - рассказала Трофимцева.



Заместитель министра также отметила, что почти в полном объеме остаются неиспользованными импортные тарифные квоты на следующие продукты: чеснок (494,9 тонн), овес (3 476,9 тонн), сахар (18 121,35 тонн), другой сахар (12 720 тонн), грибы (500 тонн), продукция из обработанного молока (1 992 тонн), сахарные сиропы (2 000 тонн) и другие.



"Отмечу, что еще не полностью использованы дополнительные квоты по принципу "первый пришел - первый обслуживаешься" на такие товары как: виноградный сок, овес, мед, ячменная крупа, обработанные томаты. Также исчерпаны дополнительные квоты по принципу "лицензирование" на ячмень и ячменную муку, яйца, альбумины и молоко", - сообщила замминистра.

