В Украине в ближайшие сутки пройдут дожди

В Украине в ближайшие сутки в южной части страны сохранится очень жаркая без существенных осадков погода, на остальной территории влажная теплая воздушная масса будет определять неустойчивую погоду, сообщает Укргидрометцентр. В западных и восточных регионах днем и в центральных и Житомирской областях, а на севере в Николаевской и Одесской областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.



В Закарпатье и Прикарпатье, в Тернопольской и Винницкой областях вероятны сильные дожди; на остальной территории Украины – без осадков.



Ветер южный, в северных и западных областях северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20м/с.



Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°; днем 24-29°, на востоке до 32°, в южной части 30-34°, в западных областях 19-25°.



В Киеве 14 июня без осадков; температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 июня самая высокая температура днем была 33,0° в 1998 году , самая низкая ночью 6,5° в 1891 году.



В Украине 15 июня в западных регионах, а также Житомирской, Винницкой областях днем и в восточных областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, в южной части, Донецкой и Луганской областях 30-34°.



В Киеве 15 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 среды, 13 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-25°; в Днепре возле Киева 21°.

