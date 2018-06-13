"Дело Мураева" передано из Генпрокуратуры в СБУ

Уголовное производство о совершении внефракционным народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступления, предусмотренного статьей "государственная измена", передано для расследования в Службу безопасности Украины. "Дело передано из Генпрокуратуры в СБУ", - рассказали в среду агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, не уточнив пока каких-либо подробностей относительно расследования.



Ранее в эфире телеканала "112 Украина" Е.Мураев сказал: "Сенцова (удерживаемый в РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов – ИФ) можно по-разному воспринимать: с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом, для националистической части, наверное, он является героем. Время все расставит на свои места – кто прав, кто не прав". Эти слова вызвали негодование у его коллег по парламенту.



Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский обратился к главе СБУ Василию Грицаку и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой открыть уголовное дело против Е.Мураева за его высказывания в отношении О.Сенцова. "Обращаюсь к главе Службы безопасности Украины с заявлением о возбуждении против Мураева уголовного дела по ст.111 "государственная измена", - заявил он на пленарном заседании Верховной Рады 8 июня.



Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство о совершении Е.Мураевым преступлений, предусмотренных статьями "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении".



Впоследствии Е.Мураев опубликовал видео с извинениями перед политзаключенным в РФ, украинским режиссером Олегом Сенцовым, но за украинскую власть, а не за свои слова о том, что О.Сенцов "готовил взрывы и поджоги".

